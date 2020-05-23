مكتب السيستاني يعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر

( المستقلة)… اعلن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني أن يوم غد هو مكمل لشهر رمضان والاثنين أول أيامعيد الفطر.

وقال المكتب في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم السبت إنه “قد تمّ التحرّي عن هلال شهر شوال المكرم بعد غروب الشمسمن هذا اليوم السبت (29/شهر رمضان المبارك عام 1441)، ولم تثبت رؤية الهلال بالعين المجردة في العراق والمناطقالمجاورة له، وإن كان من المتوقع أن يرى في الليلة القادمة مرتفعاً وواضحاً جداً ولكن لا دلالة في ذلك على أنه سيكونلليلتين“.

وأضاف أن “فتوى السيد هي أن أول الشهر في كل منطقة يتبع امكانية رؤية الهلال بالعين المجردة في تلك المنطقة أوحواليها ولا يثبت بالتمكن من رؤيته بالأدوات المقرّبة أو في مناطق أخرى من العالم فإن يوم غدٍ الأحد يكون مكملاً لعدة شهر رمضان المبارك وسيكون يوم الاثنين هو يوم عيد الفطر السعيد“.( النهاية)