مكتب الخالصي : الاحد اول أيام عيد الفطر

(المستقلة).. أعلنت مكتب الامام الخالصي ان يوم غد الاحد هو اول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال بيان عن المكتب مساء اليوم “نظراً لثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال بالشياع المفيد للعلم، في مساء يوم السبت 29 من شهر رمضان المبارك 1441هـ الموافق لـ23 أيار 2020م، يعلن مكتب الإمام الخالصي ان يوم غد الاحد 24 أيار 2020م، هو أول ايام شهر شوال لهذه السنة 1441هـ”.

ولفت البيان إلى “وجوب التكبيرات بعد أربع صلوات من ليلة العيد (المغرب والعشاء من ليلة العيد وصلاة الفجر وتنتهي بصلاة العيد)”.

كما أكد وجوب “المبادرة إلى إخراج زكاة الفطرة في هذه الليلة، وهي بمقدار صاع من الطعام بما يعادل (ثلاث كيلوات) من أوسط ما تطعمون أهليكم”، مبينا أن “الرز بأوسط أنواعه هو الطعام الغالب لأهل العراق على ما يظهر في هذه الأيام، ويمكن إخراجها نقداً وتقدر بحدود ستة آلاف دينار عراقي لكل فرد ولمن يعيل”.