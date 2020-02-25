مكتب الحلبوسي يؤكد عدم حضوره تكليف علاوي بتشكيل الحكومة

(المستقلة).. ردّ مكتب رئيس مجلس النواب على الصورة التي تم تداولها في وسائل التواصل الاعلامي وتظهر رئيس المجلس محمد الحلبوسي مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف محمد علاوي يوم تكليفه بتشكيل الحكومة.

وقال المكتب في بيان اصدره اليوم، “كان رئيس مجلس النواب قد تلقَّى دعوة من رئيس الجمهورية برهم صالح للحضور إلى الغداء في الثاني من شباط الجاري، كما قد طلب رئيس الجمهورية أن تجرى مراسم تكليف السيد محمد توفيق علاوي بشكل رسمي ومعلن وبحضور رئيس المجلس، إلا أن سيادته كان رأيه أن مراسم التكليف ليست من مهام رئيس مجلس النواب، وقد غادر المنزل بعدها”.

واشار الببيان الى أن الحلبوسي “أثناء الخروج” التقى بالسيد المكلف عند البوابة وجرى تبادل التحايا.

ونوه الى ان وسائل الإعلام نشرت صور تبين “قيام رئيس الجمهورية بمفرده وبشكل رسمي ومعلن بتكليف السيد محمد توفيق علاوي”.