مكتب الحكيم يوضح ما جرى في اجتماع فندق بابل يوم أمس

(المستقلة) … اوضح مكتب رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الاثنين، ما جرى في اجتماع يوم امس في فندق بابل .

وقال مكتبه في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن ” رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم شارك باجتماع تحالف الاصلاح والاعمار في فندق بابل يوم امس لمناقشة مستجدات الوضع السياسي وملف تشكيل الحكومة وتفعيل عمل مجلس النواب في المرحلة القادمة”.

وأضاف ان “الاجتماع خرج بعدة توصيات منها التأكيد على سياسي وطني في مؤسسة فاعلة لتطوير المشهد السياسي وترصينه فضلا عن تسمية رؤساء الكتل النيابية لتحالف الاصلاح والاعمار ودعوتهم للاتفاق على موقف موحد قبل اجتماعات مجلس النواب”.

وتابع ان “المجتمعين اكدوا اهمية الانفتاح على القوى السياسية الكردية والقوى في تحالف البناء لتشكيل الحكومة فيما حث المجتمعين الكرد على حسم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية وفق المعايير الوطنية”.

واشار الى ان “المجتمعين اكدوا على معالجة ظاهرة انتقال النواب من قوائمهم الى قوائم وتكتلات اخرى في قانون الانتخابات القادم مع توحيد البرنامج الحكومي والتشاور في القضايا الاستراتيجية واختيار المواقع المهمة”.