مكافحة المتفجرات تعالج 87 قذيفة من مخلفات تنظيم “داعش”

المستقلة /- أفادت مديرية مكافحة المتفجرات، بمعالجة 87 قذيفة من مخلفات تنظيم “داعش” غربي محافظة صلاح الدين.

وقال إعلام المديرية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، إنه “بعد ورود نداء إلى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة صلاح الدين يفيد بوجود أجسام غريبة في جزيرة الصينية، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه إلى محل الحادث”.

وأضاف البيان، أنه “بعد الوصول وتفتيش المكان تم العثور على 87 قذيفة مختلفة الأنواع من مخلفات داعش الإرهابي، تم معالجتها وفق الإجراءات القياسية”.