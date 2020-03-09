مكافحة الارهاب ينفذ عملية انزال جوي في جبال قرة جوغ

(المستقلة).. اعلنت خلية الاعلام الأمني عن استمرار جهاز مكافحة الارهاب في تعقب فلول عصابات داعش الارهابي في مختلف المناطق التي يتواجدون فيها .

وقال بيان عن الخلية أن قوة من جهاز مكافحة الارهاب “نفذت وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، عملية انزال جوي في منطقة جبال قرة جوغ جنوب قضاء مخمور”.

واشار الى أن القوة “اشتبكت مع العصابات الارهابية من فجر الامس ولغاية فجر اليوم مع ضربات جوية متلاحقة، وقد اسفرت العملية عن مقتل (٢٥) إرهابياً وتدمير (٩) انفاق، فضلا عن معسكر للتدريب”.