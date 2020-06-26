مكافحة الارهاب يزود مستشفى الحسين بقناني اوكسجين ومستلزمات طبية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..زود جهاز مكافحة الارهاب مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية ، بقناني اوكسجين واسرة ، ومستلزمات طبية لمواجهة جائحة كورونا .

وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري ان ” جهاز مكافحة الارهاب زود مستشفى الحسين التعليمي ب 45 قنينة اوكسجين ، و 30 سريرا ، و10 رؤوس اوكسجين “.

ونوه الى ان ” المبادرة دعما من رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى القطاع الصحي في محافظة ذي قار لمواجهة خطر فيروس كورونا “.