مكافحة الإرهاب ينفي تصريحات صحيفة الديلي بيست بشأن استهداف المنطقة الخضراء

(المستقلة)..نفى جهاز مكافحة الارهاب التصريحات التي نسبت اليه من صحيفة الديلي بيست Daily Beast Newspaper والمنشورة في موقع صحيفة الواشنطن تايمز The Washington Times بشأن تصريح نسب الى مسؤوليين كبار في جهاز مكافحة الإرهاب حسب ما ادعت الصحيفة في موقعها الالكتروني بما يخص حادثة استهداف المنطقة الخضراء مساء يوم الأحد الماضي المصادف ١٩ أيار ٢٠١٩ .

وفي الوقت الذي نفي جهاز مكافحة الإرهاب هذا الخبر، أكد ان البيانات الرسمية الخاصة بالجهاز يتم إعلانها عبر المتحدث الرسمي باسم الجهاز والصفحة الرسمية الموثقة للجهاز في منصتي الفيس بوك وتويتر حصرا ولا يتحمل الجهاز مسؤولية أي خبر من غير المصادر المشار اليها .