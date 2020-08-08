مكافحة إجرام بغداد تعتقل أفراد عصابة “سلبوا” مدنياً مبلغ مليار دينار

المستقلة /- أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، إلقاء القبض على أربعة متهمين يشكلون عصابة قامت بتسليب مدني مبلغ أكثر من مليار دينار جنوب العاصمة ، فيما اكدت ان قاضي التحقيق امر بتوقيفهم وفق المادة (٤٤٢/ق.ع)”.

وقالت المديرية في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم السبت ، أن “أحد المواطنين استنجد بمفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد ضمن مكتب مكافحة إجرام النهروان، حول قيام أشخاص مجهولين بتسليبه مبلغ مليار وستين مليون دينار، وعلى الفور تم أخذ الموافقات الأصولية وتشكيل فريق عمل بإشراف وكيل شؤون الشرطة ومدير مكافحة إجرام بغداد”.

وأضافت، “تم الانتقال فوراً إلى محل الحادث في منطقة النهروان وإجراء التحري وجمع المعلومات وأثمرت الجهود بالتوصل إلى الجناة وهم عصابة مكونة من أربعة متهمين تم إلقاء القبض عليهم جميعا”.

وتابعت، أنه “لدى التعمق بالتحقيق معهم اعترفوا صراحة بتسليب المشتكي وسرقة المبلغ المذكور منه بالاكراه وتحت تهديد السلاح، واتخذت الإجراءات القانونية أصولياً، وأمر قاضي التحقيق بتوقيفهم وفق المادة (٤٤٢/ق.ع)”.