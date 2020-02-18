مقطع مسيء يزج بخادمتين آسيوتين في السجن بالكويت

المستقلة /في واقعة مسيئة قامت خادمتان تحملان جنسية آسيوية بالتطاول على مريضة مسنة وفضح سترها، على مواقع الإنترنت وذلك بتقديم القهوة لها بطريقة ساخرة.

وكانت السيدة المسنة على فراش المرض في أحد المستشفيات عندما قامت خادمتان بتقديم القهوة بطريقة ساخرة لها، وتصويرها بالفيديو، ونشر المقطع على صفحات الإنترنت، بحسب ما نشرت صحيفة “الأنباء”.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد هوية السيدة المسنة ومكان الحادث بإحدى مدن الكويت، وتم ضبط الخادمتين من قبل المباحث الإلكترونية، وذلك للتحقيق معهما وإحالتهما إلى الاختصاص بتهم متعلقة بإساءة استخدام الهاتف.

ويظهر في مقطع الفيديو السيدة المسنة وهي على الفراش لا تستطيع التحرك مطلقًا، بينما كانتا الخادمتان والتي كانت من ضمنهم ممرضة تسخر منها وتقدم لها القهوة وهي تقول “قهوة كويتية”، بينما السيدة لا تجيبها.