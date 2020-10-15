مقرب من مقتدى الصدر يتوعد بهاء الاعرجي : “ان لم يتأدب .. ادبناه”

مقرب من مقتدى الصدر يتوعد بهاء الاعرجي : “ان لم يتأدب .. ادبناه”

المستقلة /- هدد “صالح محمد العراقي” المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ، بـ”تأديب” نائب رئيس الوزراء المستقبل بهاء الأعرجي، واصفا إياه بـ”عدو النجف”.

ونشر حساب العراقي على الفيسبوك صورة لـ بهاء الاعرجي وعلق عليها: “عدو النجف الاشرف .. ان لم يتأدب .. ادبناه”.

وقال الاعرجي في تصريح متلفز، تابعته المستقلة اليوم الخميس، ان “العراق مهيّاً جداً لتطبيع علاقاته مع اسرائيل اكثر من اي وقت مضى”، لافتاً الى ان “قرار التطبيع قد يصدر من النجف وليس من العاصمة بغداد”.