مقرب من الصدر : بعض ما يسمون بفصائل المقاومة.. لا تتعظ من البلاء والوباء.. ولا زالت تنتظر المكاسب

( المستقلة)…. هاجم صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري اليوم السبت “فصائل المقاومة” العراقية، معتبراً بأنها تقدم المقاولة على المقاومة.

وقال العراقي في تغريدة، “اعلموا أن الكثير من السياسيين وبعض ما يسمون بفصائل المقاومة.. لا تتعظ من البلاء والوباء.. ولا زالت تنتظر المكاسب”.

وأضاف بالقول، “فعجبي من تقديم المقاولة على المقاومة”، مخاطباً إياهم، “كفاكم حبا للدنيا.. فشعبكم يصارع الموت والحرب المرتقبة – لا سمح الله – والوباء”.

ويأتي هذا الموقف بعد ساعات من إعلان ثمانية فصائل عراقية مقربة من إيران باستهداف القوات الأمريكية على الأراضي العراقية بعد أن اعتبرتها “قوات احتلال”.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن فصائل عراقية تسمي نفسها بـ”فصائل المقاومة العراقية” وهي حركة عصائب أهل الحق، وحركة الأوفياء، وحركة جند الإمام، وحركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب الإمام علي، وسرايا عاشوراء، وسرايا الخرساني . ( النهاية)