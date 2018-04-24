مقدمة برنامج بكرة احلي مع دينا تنظم قوافل طبية بالشرقية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

نظمت الإعلامية الصاعده ” دينا الطواب ” مقدمة برنامج ” بكره احلى مع دينا ” قافله طبية مجانية لتوقيع الكشف الطبي على ١٢٠٠ حالة مرضية وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان بالاضافه الى ٢٥٠ حالة تحليل فيروس c ، لتخدم أهالي قرية الشوليه وبير عمارة وعزبة حمد والقرى والعزب المجاورة بمدينة بلبيس – محافظة الشرقيه .

صرحت ” الطواب ” ان القافله تضم اطباء مهره في مختلف التخصصات مثل ( الاطفال ، الاسنان ، الباطنه ،الاورام ، الجراحة العامة ، العظام ، النساء والتوليد ، تحليل فيروس c ) وذلك برعاية الدكتور أحمد شاهين عميد كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق ، والمنسق العام الدكتور كمال إدريس حيث تجوب القافله أرجاء المحافظة للوصول الى القرى الاكثر فقرا والمحرومه من الخدمات الطبيه .

وقالت ” الطواب ” من خلال برنامج ” بكرة احلى مع دينا ” أن الانسان بداخله الاحسان بالفطره ، العمل التطوعي هو اساس المشاركة في بناء المجتمع ، ولابد ان يتكاتف المصريين الى جانب الدوله من اجل النهضة الحقيقية لمصرنا الغاليه ، لان المجتمع المتقدم لا يبني من الدولة فقط بل يبنى ايضا على اكتاف الشعوب الواعيه .