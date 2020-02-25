مقتل 39 داعشيا بينهم قياديان في عملية لمكافحة الارهاب

(المستقلة).. اعلنت خلية الاعلام الامني عن قتل 39 ارهابيا من تنظيم داعش بينهم قيادات مهمة، اثناء عملية نفذها جهاز مكافحة الارهاب في جبال الخانوكة بمحافظة صلاح الدين.

وقال بيان عن الخلية ان عناصر جهاز مكافحة الارهاب اشتبكوا مع مجموعة ارهابية من عصابات داعش في جبال الخانوكة، بعد تنفيذ عمليات إنزال متعددة ، وفقاً لمعلومات استخبارية عن وجود مجاميع ارهابية تتخذ من الجغرافية الصعبة في هذه المنطقة ملاذًا لها في الأنفاق والكهوف.

واشار البيان الى أن العمليات اسفرت بعد اشتباك مع العناصر الإرهابية استمر اكثر من عشر ساعات طيلة ليلة امس وصباح اليوم، عن قتل ٣٩ إرهابياً بينهم قيادات مهمة وهما ما يسمى ( المفتي الشرعي ، والمسؤول العسكري ).

واضاف كما “تم العثور على وكرين عبارة عن نفقين الاول مستودع للأسلحة يضم كميات وأعداد كبيرة من الأسلحة والاعتدة والآخر ما يسمى ديوان المال ويضم معدات ووثائق وحاسبات تخص المعاملات المالية لعصابات داعش والجهات التي يتعاملون معها” .

وذكر ان العملية اسفرت عن تدمير الوكرين وجميع القدرات التي فيها بإسناد جوي من قبل طيران التحالف الدولي ، كما جرح خلال تنفيذ هذا الواجب ٤ من مقاتلي الجهاز.

وأكد البيان ان “العملية انتهت بتوجيه ضربة جديدة قاصمة لما تبقى من هذه العصابات الارهابية التي لم ولن تجد مكاناً امناً في أرض العراق “.