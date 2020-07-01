مقتل 13 شخصا في انفجار بطهران

نقلت وكالة رويترز عن موقع ”خبر أون لاين“ الإيراني أن انفجارا وقع في منشأة طبية شمال العاصمة طهران أسفر عن سقوط 13 قتيلا وعدة مصابين.

وكشفت وكالة الطلبة الإيرانية الثلاثاء، عن وقوع انفجار في شمال طهران وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون تصاعد دخان كثيف.

وأفادت تقارير إخبارية محلية، أن الانفجار ناتج وقوع حريق كبير في مركز علاجي بطهران.

وقال موقع تليفزيون ”إيران انترناشيونال“ المعارض إن حريقا نشب في مركز سينا اطهر الواقع بشارع شريعتي بطهران، ما أدى إلى تصاعد دخان كثيف.

ونقلت وكالة أنباء إيسنا عن مسؤول بقطاع الحماية المدنية بطهران قوله: ”وفقًا للتحريات الأولية فإن الحريق ربما نجم عن انفجار أنابيب الأوكسجين بالمركز العلاجي“.

ويوم الخميس الماضي هز العاصمة الإيرانية طهران انفجار ضخم، وقالت تقارير إعلامية إنه وقع في منطقة أنفاق تضم منشآت حساسة لإنتاج الصواريخ.