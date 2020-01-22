مقتل 10 متظاهرين عراقيين خلال 24 ساعة

المستقلة / أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، مساء الثلاثاء، مقتل 10 متظاهرين خلال الـ24 ساعة الماضية في احتجاجات واسعة وصدامات عنيفة شهدتها مدن مختلفة.

كما أصيب 135 آخرين وجرى اعتقال 88 في خمس محافظات عراقية خلال الاضطرابات التي رافقت المظاهرات في محافظات بغداد وديالى والبصرة وذي قار وكربلاء.

وذكر بيان للمفوضية أنها وثقت الإحصائية من خلال فرق الرصد المنتشرة في ساحات التظاهر في بغداد وعدد من المحافظات، وشملت التظاهرات الجارية وما رافقها من أحداث مؤسفة تسببت بسقوط ضحايا واعتقالات نتيجة المصادمات التي حدثت بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وأوضح البيان “وثقت فرق المفوضية قيام أعداد من المتظاهرين بغلق الطرق الرئيسة التي تربط بين المحافظات وحرق الإطارات واستمرار غلق الدوائر الرسمية والمؤسسات التربوية وتعطيل العديد من المرافق العامة التي تقدم الخدمات للمواطنين”.

وأكد البيان أنه “في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية على ضمان حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي فإنها تدعو الأطراف كافة إلى الابتعاد عن اللجوء إلى العنف والعنف المتبادل، والتعاون فيما بينهم لحماية كافة الممتلكات الخاصة والعامة والتأكيد على فرز العناصر التي تقوم بحرف التظاهرات عن مسارها السلمي ومطالبة الحكومة بالاستجابة العاجلة لمطالب المتظاهرين”.