مقتل وإصابة 5 جنود عراقيين بهجوم لداعش في الانبار

( المستقلة)… أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الأحد مقتل وإصابة 5 جنود عراقيين بهجوم لتنظيم داعش في محافظة الانبار.

وذكر بيان للخلية وتلقته ( المستقلة)… اليوم أن “تنظيم داعش شن تعرضا بالهاونات والرمي المباشر في منطقة الكليو ٤٥ في الرطبة غربي محافظة الانبار، ما أدى إلى مقتل إثنين وجرح ثلاث آخرين من عناصر الفوج الثالث باللواء الأول في الفرقة الأولى”.

وأضاف البيان أن “القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الارهابي”.( النهاية)