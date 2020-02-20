مقتل مغني راب أميركي شهير داخل منزله

المستقلة /لقي مغني الراب الأمريكي الشهير، بوب سموك، مصرعه داخل منزله إثر إطلاق النار عليه من جانب رجلين اقتحما المنزل وهو بداخله.

وأوضحت شرطة لوس أنجلوس، أن سموك فارق الحياة فور وصوله للمستشفى، بينما هرب الجانيان.

ولم تتمكن الشرطة من تحديد دوافع مطلقي النار على صاحب الـ20 عاما، وما إذا كان اقتحام المنزل بدافع السرقة أم لدوافع أخرى.

وأفاد شهود باقتحام الجانيين المنزل مرتديين أقنعة، قبل أن يطلقا رصاصتين ثم يهربا سيرا على الأقدام.

وأعلنت الشرطة الأمريكية تكثيف دورياتها الأمنية، بهدف إلقاء القبض على الجناة في أسرع وقت.