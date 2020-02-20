مقتل مخرج صيني وأسرته في منزلهم بمدينة ووهان بـ كورونا

المستقلة / توفي مخرج سينمائي صيني، مع 3 من أفراد أسرته المقربين، بعد أن لزموا منزلهم فى مدينة ووهان ، وذلك ضمن سياسة الحجر الصحى المنزلى التى فرضتها السلطات كمحاولة لمحاصرة عدوى المرض .

المخرج الصيني تشانج كاي، زهقت عدوى فيروس كورونا القاتل أرواحهم، فيما لا تزال زوجته فى حالة خطيرةويبلغ من العمر 55 عاما، وتوفي والده بالكورونا ايضا في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، وبعد بضعة أيام توفيت والدة المخرج، عقب انتقال العدوى إليها، فيما توفيت شقيقته بعد ساعات من وفاته فى 14 من فبراير الحالي.

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وقبل وفاته كتب ذلك المخرج رسالة مؤثرة قال فيها: “إلى كل ما أحببتهم وأحبوني.. وداعا”.

ووصل عدد الوفيات بسبب الفيروس في بر الصين الرئيسى إلى 2118 حتى نهاية أمس الأربعاء بزيادة 114 عن اليوم السابق.