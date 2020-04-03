مقتل محتج واصابة اخرين بصدامات في الناصرية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. اسفرت صدامات في مدينة الناصرية، مساء اليوم الجمعة، بين قوات الامن ومعترضين على فرض حظر التجوال الوقائي عن مقتل محتج واحد واصابة عدد اخر بجروح .

وقال مصدر مطلع ان ” العشرات من المعترضين على فرض حظر التجوال خرجوا بتظاهرة جابت شوارع مدينة الناصرية على الدراجات النارية ، فيما قامت مجموعة منهم بحرق الاطارات في تقاطع بهو الادارة المحلية ، بعدها توجهوا الى جسر النصر لفتحه امام حركة السير “.

واضاف ان ” الاجهزة الامنية حاولت تفريق المتظاهرين باستخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي ” ما ادى الى مقتل احد المتظاهرين واصابة آخرين بجروح مختلفة.