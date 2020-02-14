مقتل متظاهر برصاص مجهولين وسط العاصمة بغداد

المستقلة / أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل متظاهر، الجمعة، على يد مسلحين مجهولين في ساحة التحرير معقل الاحتجاجات وسط العاصمة بغداد.

وقال ضابط برتبة نقيب في شرطة بغداد، للأناضول، إن “مسلحين مجهولين، أطلقوا النار من مسدسات مزودة بكواتم للصوت على متظاهر في ساحة التحرير ما أدى لمقتله على الفور”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن المسلحين لاذوا بالفرار، ولم يتسن رصدهم من قبل شهود العيان، مبينا أن قوات الأمن فتحت تحقيقا في الحادث.

من جهة أخرى، وجه المرجع الأعلى لشيعة العراق، علي السيستاني، انتقادات حادة لأطراف السلطة في العراق، واتهمهم بـ”تقديم المصالح الضيقة والشخصية” والتسبب بـ”فشل العملية السياسية” في البلاد.

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وقال ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في الخطبة التي ألقاها نيابة عن السيستاني، إن “المصالح الشخصية والضيقة سمة من تحمل المسؤولية وبيده السلطة في العراق”، مشددا على ضرورة إيجاد “العناصر الصالحة التي تستطيع مستقبلا النهوض بالبلد على مواقع المسؤولية المختلفة”،

وعلى الصعيد الأمني، أصدرت خلية الإعلام الأمني، التابعة لوزارة الداخلية العراقية بيانا بشأن سقوط صاروخ داخل قاعدة K1 في كركوك، فيما أشارت إلى أنه تم العثور على 11 صاروخا آخر، لم تطلق بعد.

وقالت الخلية إن “صاروخا سقط داخل قاعدة K1 في محافظة كركوك دون خسائر تذكر”، مبينا أن “القوات الأمنية أجرت عملية تفتيش بحثا عن الفاعلين”.

وأضاف أنها “عثرت على قاعدة للإطلاق وهي تحمل 11 صاروخا لم تطلق بعد”، مشيرا إلى أنه “تم التعامل مع المواد المضبوطة”.