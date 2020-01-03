مقتل سليماني والمهندس بهجوم لطائرات امريكية

(المستقلة).. أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع له قاسم سليماني في قصف أميركي، استهدف موكبه في مطار بغداد الدولي.

كما أكد متحدث باسم الحشد الشعبي، فجر الجمعة، مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس في قصف استهدف موكبهما بالقرب من مطار بغداد الدولي، بعد أن أعلنت الفضائية العراقية نبأ مقتلهما.

بداية العملية

بدأت العملية، فجر الجمعة باستخدام طائرات مستهدفة عدداً من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد، تحديداً من البوابة الجنوبية برفقه وفد غير عراقي، حيث أشارت الأنباء إلى تواجد بعض من القيادات الإيرانية من الحرس الثوري في مطار بغداد الدولي.

ثم استهدفت الضربات الأميركية المكان بقصف صاروخي تسبب بمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، وأبومهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي، وغيرهم.

على جانب آخر تواردت أنباء شبه مؤكدة عن مقتل، قيادي في حزب الله اللبناني.

وتأتي أحداث مطار بغداد الدولي بعد يومين من مهاجمة السفارة الأميركية في بغداد، عقب ضربات جوية أميركية لقواعد تابعة لكتائب حزب الله العراق.

وكانت الفضائية العراقية ،أول من أعلن صباح الجمعة مقتل نائب رئيس هيئة الحشد أبومهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني في قصف استهدف موكبهما قرب مطار بغداد، حيث أفادت العراقية ، نقلاً عن مصدر في إعلام هيئة الحشد الشعبي، بمقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بقصف استهدف مركبتين تابعتين للهيئة على طريق مطار بغداد.

وأضاف المصدر أن مدير علاقات هيئة الحشد الشعبي، محمد رضا الجابري، قتل هو الآخر بالهجوم قرب مطار بغداد.

وأعلن الحشد الشعبي في العراق صباح اليوم الجمعة مقتل 5 من أعضائه بينهم مسؤول العلاقات بالحشد و2 من الضيوف كانوا بسيارتين جرى استهدافهما بمطار بغداد الدولي، حيث قالت مصادر بالحشد الشعبي إن ممثلين عن الحشد كانوا يستقبلون “ضيوفا مهمين” في مطار بغداد، حيث استقل الجميع مركبتين استهدفهما صاروخان.

في تلك الأثناء، أعلن الجيش العراقي سقوط عدد من الصواريخ بالقرب من منشآت عسكرية عراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في مطار بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي.