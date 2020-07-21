مقتل زوجين مسنين حرقا لهذا السبب

(المستقلة)… أضرم مجموعة من الأشخاص النار في منزل زوجين مسنين في مقاطعة أوديشا الهندية، للاشتباه بممارستهما أعمال سحر وشعوذة، مما أسفر عن وفاتهما.

ووفقا لصحيفة “هندوستان تايمز” الهندية، فإن سكان القرية اشتبهوا في ممارسة الزوجين شيلة وباسانتي بالوموش، للسحر، بعد وفاة 6 أشخاص من نيمابالي، لأسباب مختلفة على مدى الأسبوعين الماضيين، حيث أقدموا على حرقهما حتى الموت، في وقت متأخر من الليلة الماضية بحسب (سبوتنيك).

وقال شقيق الزوج إن شقيقه وزوجته ليسا على علاقة جيدة مع سكان القرية، بسبب خلافات قديمة، حيث اعتاد القرويون على اتهامهما زورا بممارسة السحر. وقال مفتش الشرطة في منطقة “جاجبور”، شاران مينا، إنه يتم التحقيق في ظروف وفاة الزوجين، حيث أرسلت جثثهما لفحص ما بعد الوفاة.

وتعد هذه ثاني جريمة قتل متعلقة بالسحر في منطقة جاجبور هذا الشهر. قبل بضعة أيام، قُتلت امرأة أيضا للاشتباه في ممارستها للسحر.

وفي حادثة أخرى، يوم الأحد ، تم إدخال امرأة إلى المستشفى الرئيسي في مالكنجيري مصابة بحروق على وجهها بعد أن سكب الساحر الحديد الساخن على وجهها للتخلص من روح الشر. (النهاية)