مقتل رجل الاستخبارات الأمريكي المتهم بأغتيال سليماني في افغانستان

المستقلة/ أعلنت وسائل الإعلام الرسمية لـ ايران اليوم الثلاثاء، مقتل رجل الاستخبارات الأمريكي مايكل داندريا، التي لقبته بـ”آية الله مايك“.

وأعلن التلفزيون الإيراني أن “الضابط الأمريكي كان على متن الطائرة العسكرية الأمريكية، التي سقطت أمس الاثنين، في ولاية غزني وسط أفغانستان، وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن إسقاطها”، وذلك حسب وكالة “مهر” الإيرانية.

يذكر أن طهران تتهم مايكل داندريا بأنه خطط لعملية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في العراق.