مقتل رئيس الأركان التايواني وسبعة ضباط بتحطم مروحية
(المستقلة)..قتل رئيس أركان الجيش التايواني وسبعة ضباط كبار آخرين، في حادث تحطم مروحية بمنطقة جبلية، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع.
ولقي رئيس الأركان الجنرال شين يي-مينغ حتفه بعد تحطم المروحية وهي من طراز “بلاك هوك يو-إتش-60 إم” في منطقة جبلية قرب تايبيه، وفق المتحدث باسم وزارة الدفاع شيه شون-وين، فيما تم إنقاذ خمسة أشخاص، حسبما نقلت “فرانس برس”.
وكان شين (62 عاما) وعدد من كبار المسؤولين العسكريين في مهمة روتينية لتفقد جنود في مقاطعة ييلان (شمال شرق).
المصدر: سكاي نيوز عربية
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