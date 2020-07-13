مقتل جندي تركي في اشتباكات شمالي العراق

(المستقلة).. أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل جندي ، اليوم، اثر اشتباكات مع عناصر حزب العمال المعارض شمالي العراق.

وقال بيان عن الوزارة إن الاشتباكات وقعت في إطار عملية “مخلب النمر”، التي تقوم بها القوات التركية في مناطق شمالي العراق، رغم الانتقادات الإقليمية والدولية الواسعة، لانتهاكها سيادة أراضي العراق.

وذكرت البيان، أن “الجندي التركي مات بعد نقله للمستشفى، جراء إصابته اثناء اشتباكات مسلحة بمنطقة العملية”.

ويشن الجيش التركي حملة عسكرية ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.

وسبق ان استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز لإبلاغه رسالة شديدة اللهجة برفض انتهاكات بلاده لسيادة أراضي العراق.