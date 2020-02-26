مقتل ثلاثة متظاهرين بالذخيرة الحية في بغداد

(المستقلة)… اعلنت مفوضية حقوق الانسان عن مقتل ثلاثة متظاهرين بالذخيرة الحية وطلقات الطيور والغاز المسيل للدموع امس في بغداد ، فيما اشارت الى اصابة 22 رجل امن بينهم ثلاثة ضباط “ببنادق صيد”.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء إن ” ثلاثة متظاهرين قُتلوا أمس في ساحة الخلاني ب‍بغداد”، مشيرا الى “اصابة العشرات أيضًا بالذخيرة الحية وطلقات الطيور والغاز المسيل للدموع”.

واوضح البياتي أنه “أصيب 22 من قوى الأمن الداخلي من بينهم 3 ضباط من بندقية صيد”. (النهاية)