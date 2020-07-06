اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي في بغداد

(المستقلة).. أكد مصدر امني اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، على يد مسلحين مجهولين، مساء اليوم الاثنين.

وقال المصدر إن مسلحين يستقلون دراجات نارية اطلقوا النار على الهاشمي أمام منزله في منطقة زيونة، ما أدى لإصابته بجروح بليغة في مناطق متعددة من جسم.

وأشار الى ان الهاشمي نقل على الفور الى مستشفى ابن النفيس، وسط بغداد حيث توفي هناك متأثرا بجراحه.

وهشام الهاشمي ، خبير امني، و كاتب صدر له العديد من الدراسات الستراتيجية ، وبرز كمحلل سياسي على العديد من القنوات الفضائية العراقية والعربية،ويبلغ من العمر ٤٧ عاماً.