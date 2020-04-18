مقتدى الصدر يهاجم ترامب

تطرق مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، الخميس، إلى موضوع البحث عن دواء لفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم “كوفيد-19″، وذلك في تغريدة خاطب فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال الصدر في تغريدته: “بعد عهدنا بكم كتجار حروب وإبادة وقتل وترويع للشعوب اليوم نعهدك يا (ترامب) تتلاعب بمصير الشعوب غير مبال بالجائحة أو الوباء. وتتسارع إلى تسييسه ومحاربة أعدائك به”.

وتابع الصدر قائلا: “ولم تكتف بمهاجمة الصين بل سارعت حتى لمهاجمة (منظمة الصحة العالمية) وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على عدم كفاءتك في غدارة أزمة عالمية، كيف لا؟ وأنت لم تستطع حماية شعبك لكي تستطيع دفع الوباء عن العالم”.

وأضاف: “لذا أقترح أن تأخذ منظمة الصحة العالمية دورها وبجدية وفعالية أكثر وتنسيق مع دول يهمها مصير العالم أكثر من تجارتها وقمارها ونزواتها.. وبين هذا وذلك فلا ينبغي على الجميع غلق أبواب السماء من خلال تحدي الإله.. بل لا دواء إلا بالإذعان إلى السماء ورب السماء وذلك حق كما أنكم تنطقون..”