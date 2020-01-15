مقتدى الصدر يدعو لمليونية ضد الوجود الأميركي

المستقلة … حدد صفحة صالح محمد العراقي المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر موقع التظاهرة التي أطلق عليها “المليونية”، موجهاً نائح للمتظاهرين.

ونشرت صفحة صالح العراقي في منشور على فيسبوك: ” سنتظاهر من اجل التنديد بالاحتلال وانتهاكاته لسيادة العراق، لنعيش في عراقنا آمنين، ومع جيراننا واصدقائنا سالمين. وانني اجد ان الواجب الوطني يُحتّم على كل عراقي ان يتظاهر من اجل سيادته، ومن اجل رفض التواجد الامريكي في العراق، وذلك من خلال الالتزام بما يلي:

1- رفع العلم العراقي فقط لا غير، فعندما يُرفَع العلم العراقي تُنَكَّس باقي الاعلام، وتذوب فيه وتخشع له.

2- لا بأس بلبس الاكفان، للدلالة على حب الوطن والفداء في سبيله.

3- منع كل الهتافات على الاطلاق، والتي تسيء لغير المحتل، او التي تتغنّى بحب الوطن، فمظاهراتنا ((لا شرقية ولا غربية ثورة ثورة عراقية)).

4- نتظاهر في سوح الاصلاح، الذي بذلنا من اجله الغالي والنفيس، ومَنْ يتظاهر في سوح الاصلاح اخوتنا، هدفنا هدفهم، ومطلبنا مطلبهم، والعكس صحيح.. فـ(المحتل سيد الفاسدين).

5- على كل متظاهر الالتزام بهويته العراقية فقط لا غير، ويُمنَع الكشف بأي صورة من الصور عن انتمائه الديني والعقائدي والعرقي والحزبي او العسكري او الجهادي، أو اي مُسمى من المُسميات الاخرى.

6- منع رفع اللافتات المتحزبة والفرديةمطلقا، ومنع رفع اي صورة.

7- الاستعداد لباقي الاحتجاجات السلمية كالاعتصام والاضراب عن الطعام وغيرها من الاحتجاجات.

8- عدم التوسع عن المكان المحدد للتظاهر والذي سيحدد لاحقا، وعدم التعدي على الاموال الخاصة والعامة، ولا سيما دوائر الدولة والبعثات الدبلوماسية وغيرها مطلقا.

9- ان يوم التظاهرة الموحدة هو يوم الجمعة المصادف 2020/1/24 في الساعة التاسعة صباحا في بغداد الحبيبة.