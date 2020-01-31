مقتدى الصدر يدعو انصاره للتظاهر في ساحة التحرير

(المستقلة).. دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انصاره للتظاهر في ساحة التحرير من اجل الضغط على الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة وفق “تطلعات الشعب والمرجعية”

وقال الصدر في تغريدة نشرها اليوم ان بعض السياسيين يماطلون في “تحقيق مطالب المتظاهرين المحقة بل مطالب الشعب المشروعة”.

واوضح ان هذه المطالب تتلخص بـ” محاكمة الفاسدين بقضاء نزيه، زمفوضية انتتخابات مستقلة، واقرار قانون الانتخابات المنشود، اضافة الى تشكيل حكومة غير جدلية وغير تبعية بوزراء مستقلين لا حزبيين ولا طائفيين ولا فئويين ولا مليشياويين”.

واشار الى أن المطالب تتضمن ايضا ” استقلال العراق وسيادته، وانتخابات نزيهة مبكرة خلال الاشهر القادمة”

وحذر من اتخاذ”خطوات شعبية تصعيدية أخرى”