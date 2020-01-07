“مقتدى الصدر” يتوعد ترامب بـ فيتنام جديدة ووحل آخر
المستقلة/ رد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب بفرض عقوبات على العراق ، متوعدا بأن العراق سيكون فيتنام جديدة ووحل آخر .
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) January 6, 2020
وخاطب الصدر ترامب ، في تغريدة له عبر تويتر، قائلا: “أتهدد شعبا بالجوع والحصار والعقوبات يا ابن الملاهي وصالات القمار والنوادي الليلية؟ أتظن أن أموال الحجاز تنفعك، وأن الخونة سينفعوك، وأن ترسانتك الحربية ستجدي نفعا“.
وشدد قائلا: “يا ترامب، إن تجرأت على بلد المقدسا، فأنا لك ولو أردت نصيحتي.. فلا تكن كسلفك.. وإلا ستندم ونحن طلاب سلام إن استسلمتم.. ونحن طلاب حرب إن حاربتم.. وقد خبرتمونا“.
وأردف: “ترامب إن عدت عدت والبادئ أظلم… ولكم الويل مما تصفون“.
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