“مقتدى الصدر” يتوعد ترامب بـ فيتنام جديدة ووحل آخر

المستقلة/ رد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب بفرض عقوبات على العراق ، متوعدا بأن العراق سيكون فيتنام جديدة ووحل آخر .

وخاطب الصدر ترامب ، في تغريدة له عبر تويتر، قائلا: “أتهدد شعبا بالجوع والحصار والعقوبات يا ابن الملاهي وصالات القمار والنوادي الليلية؟ أتظن أن أموال الحجاز تنفعك، وأن الخونة سينفعوك، وأن ترسانتك الحربية ستجدي نفعا“.

وشدد قائلا: “يا ترامب، إن تجرأت على بلد المقدسا، فأنا لك ولو أردت نصيحتي.. فلا تكن كسلفك.. وإلا ستندم ونحن طلاب سلام إن استسلمتم.. ونحن طلاب حرب إن حاربتم.. وقد خبرتمونا“.

وأردف: “ترامب إن عدت عدت والبادئ أظلم… ولكم الويل مما تصفون“.