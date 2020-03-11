مقتدى الصدر يتهم ترامب بنشر فايروس كورونا

اتهم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الرئيس الامريكي بانه وامثاله وراء نشر فيروس كورونا ولا سيما أن أغلب من يعاني منه هم معارضون لأمريكا.

وغرد الصدر من على موقع تويتر قائلا ” استوقفني قول (ترامب): نقوم بعمل عظيم ضد فايروس كورونا ، والوضع كان سيصبح أسوأ لولا تدخلنا ، نقول يا ترامب.. أنت وأمثالك متهمون بنشر هذا المرض ولا سيما أن أغلب من يعاني منه هم معارضون لأمريكا.

واضاف مخاطبا الرئيس الامريكي يا ترامب.. بالأمس تدعي ان أمريكا قد أسقطت الإمبراطوريات العظيمة وقمعت الإرهاب، واليوم أنت تحارب (فايروس لا يرى بالعين المجردة!! ألا تخجل من نفسك. يا ترامب.. قد ملأتم العالم حروبا واحتلالا” وفقرة وصراعات واليوم تدعي أنك المعالج ، وما انتشر هذا المرض إلا بسبب سياساتك الرعناء.

وتابع يا ترامب.. اذا كنت ملحدا وتظن بنفسك معالجا ، . فنحن لا نلجأ إلا الى الله تعالى. يا ترامب ، إن أي علاج يصدر منك ومن شركاتك الموبوءة ، فلا نرتضيه ولا نريده فأنت لست عدو الله فحسب بل عدو الشعوب وفايروس السلام الذي ينشر الحروب ”