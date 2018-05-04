مقاعد جديدة لتحطيم أسعار تذاكر الطيران

(المستقلة)..ابتكرت شركة إيطالية، مختصة بصناعة مقاعد طائرات الرحلات، تصميما جديدا، تؤكد أنه سيحدث ثورة بأسعار تذاكر الطيران.

ووفقا لموقع “بزنس إنسايدر”، قدمت شركة “أفيوإنتيريورز” فكرة جديدة لتصميم مقاعد الطائرات، خلال معرض الطائرات بهامبورغ الشهر الماضي.

وتعتمد فكرة “سكاي رايدر 2” التي طرحتها الشركة على مقاعد تجعل الراكب في وضعية “شبه واقفة” أثناء السفر.

وستحتاج الطائرات لمساحة أصغر لوضع صفوف المقاعد، مما يعني عددا أكثر من المقاعد داخل الطائرة، في وقت أكدت الشركة أن الوضعية الجديدة تضمن “راحة مقبولة” للمسافر.

وتقول الشركة إن الطريقة الجديدة تسمح للطائرات بتحميل ركاب أكثر بنسبة20 بالمئة، كما أن المقاعد الجديدة خفيفة للغاية، وتزن أقل من المقاعد العادية بنسبة 50 بالمئة.

واختلفت الآراء بشأن فكرة المقاعد الجديدة، إذ انتقدها البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفين المقاعد “بالمهينة” وأنها “تعزز فكرة الطيران غير المريح”.

لكن أحد الخبراء الذين جربوا تلك المقاعد اثناء المعرض قال: “قضاء 10 دقائق جالسا على هذا المقعد لم يكن بهذا السوء”، دون أن يوضح ماذا تكون الحال عند الجلوس لعدة ساعات خلال الرحلات.

وأخبرت شركة “أفيوإنتيريورز” موقع “بزنس إنسايدر” أن هناك اهتماما كبيرا بمقاعد “سكاي رايدر 2″، لكن الوقت سيثبت إذا ما كانت الفكرة مقبولة من المسافرين.