مقاضاة مايلي سايرس لسرقة أغنية We Can’t Stop

(المستقلة)..رفع المغني الجامايكي فلورجون دعوى قضائية ضد المغنية مايلي سايرس تتهمها بانتهاك حقوق ملكية أحد أغانيه في أغنيتها We Can’t Stop.

واتهم المغني الجمايكي – المدعو مايكل ماي – أن أغنية سايرس التي صدرت عام 2013 منتهكة لحقوق ملكية أغنيته We Run Things التي صدرت عام 1988.

ويقول ماي في شكوته أن المغنية والمؤلفين الذين شاركوها في كتابة الأغنية أدرجوا إيقاعه، ولحنه، والمصاحبة الهرمونية.

وأضاف ماي أن أغنية We Can’t Stop تحتوي على مقطع مشابه لأغنيته، إذ يحتوي على كلمات “نحن نسيطر على الأشياء والأشياء لا تسيطر علينا” وهي نفس الكلمات التي تحتوي عليها الأغنية الخاصة بفلورجون.

ويقول المحامي الخاص بمايكل ماي أن أغنية سايرس مديونة بنجاحها، وعائدها المربح لأغنية فلورجون الأصلية والفريدة من نوعها.

يشار إلى أن الدعوى تستهدف كل من المنتج مايك ويل، وروك سيتي، ومدير الأعمال لاري رودولف وشركتي RCA Records، وSony Music.

يسعى مايكل ماي وراء وقف مبيعات الأغنية وعروضها المستقبلية، ورسوم المحامي. لم توضح الدعوى الخسائر، ولكن المحامي قال أن قيمة القضية 300 مليون دولار.

ولم تعلق مايلي سايرس على الخبر بعد.