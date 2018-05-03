مقارنة بين هاتفي LG G7 ThinQ وأيفون X

(المستقلة) … فى حدث خاص أقيم بنيويورك، أزاحت شركة LG الستار عن هاتفها الجديد LG G7 ThinQ، والذي دعمته بمجموعة من المواصفات والمزايا التى تمكنه من الأرباح المتوقعة للشركة الكورية الجنوبية، جنبًا إلى جنب تصميم مشابه لآيفون X، لذا نعرض فيما يلي مقارنة بين الهاتف الجديد وهاتف أبل الأحدث أيفون X

المقارنة LG G7 ThinQ أيفون X نظام التشغيل يعمل بنظام أندرويد أوريو 8.0 يعمل بنظام ios 11 مساحة الشاشة شاشة 6.1

بوصة شاشة 5.8 بوصة دقة الشاشة 1440 x 3120 ميجا بيكسل 1125 x 2436 ميجا بيكسل الكاميرا الخلفية ” 16 ميجابيكسل “كاميرا “12” ميجابيكسل الكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل 7 ميجا بيكسل المعالج معالج Qualcomm Snapdragon 845 معالج Apple A11 الرامات 4 جيجا بايت 3 جيجا بايت الذاكرة الداخلية 64 جيجا بايت 265 جيجا بايت البطارية 3000 mAh 2716 mAh