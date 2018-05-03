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مقارنة بين هاتفي LG G7 ThinQ وأيفون X

03/05/2018

(المستقلة) … فى حدث خاص أقيم بنيويورك، أزاحت شركة LG الستار عن هاتفها الجديد LG G7 ThinQ، والذي دعمته بمجموعة من المواصفات والمزايا التى تمكنه من الأرباح المتوقعة للشركة الكورية الجنوبية، جنبًا إلى جنب تصميم مشابه لآيفون X، لذا نعرض فيما يلي مقارنة بين الهاتف الجديد وهاتف أبل الأحدث أيفون X

المقارنة

LG G7 ThinQ

أيفون X

نظام التشغيل

يعمل بنظام أندرويد أوريو 8.0

يعمل بنظام ios 11

مساحة الشاشة

شاشة 6.1
بوصة

شاشة 5.8 بوصة

دقة  الشاشة

  1440 x 3120  ميجا بيكسل

1125 x 2436  ميجا بيكسل

الكاميرا الخلفية

”  16 ميجابيكسل

“كاميرا “12” ميجابيكسل

الكاميرا الأمامية

8 ميجا بيكسل

7 ميجا بيكسل

المعالج

معالج Qualcomm Snapdragon 845

معالج  Apple A11

الرامات

4 جيجا بايت

3 جيجا بايت

الذاكرة الداخلية

64 جيجا بايت

265 جيجا بايت

البطارية

3000  mAh

2716 mAh

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