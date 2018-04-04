مقاتلو داعش يجددون البيعة للبغدادي

(المستقلة)..جدد مقاتلو تنظيم داعش البيعة لزعيمهم أبو بكر البغدادي، فيما يعتقد أنه أول تعهد علني بالولاء له منذ انهار التنظيم في سوريا والعراق العام الماضي.

ويواصل التنظيم تنفيذ تفجيرات وكمائن واغتيالات في كلا البلدين، وكذلك في ليبيا. لكن مكان وجود البغدادي غير معروف منذ انهارت “دولته ” التي أعلنها في 2014 مع سقوط الموصل والرقة معقلي التنظيم في العراق وسوريا على الترتيب.

وقال مقاتلو التنظيم في بيان نشروه على مواقع تابعة للتنظيم بوسائل التواصل الاجتماعي “إغاظة للكفار وإرهابا لهم نجدد بيعتنا لأمير المؤمنين وخليفة المسلمين الشيخ المجاهد أبي بكر البغدادي الحسيني القرشي حفظه الله”.

وقال المحلل الاستراتيجي المختص بشؤون التنظيم هشام الهاشمي لرويترز إنها أول مبايعة معلنة بالولاء للبغدادي منذ استعادت القوات العراقية السيطرة على الموصل في يوليو/ تموز.

وسيطر تحالف من المقاتلين الأكراد والعرب على الرقة في نوفمبر/ تشرين الثاني بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء إن فرنسا والولايات المتحدة ملتزمتان بالقضاء على تنظيم داعش، وذلك بعد أن أجرى الرئيس الفرنسي اتصالا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال قصر الإليزيه في بيان ”فرنسا والولايات المتحدة عازمتان على المضي قدما في عملياتهما في إطار التحالف الدولي لقتال هذه المنظمة الإرهابية حتى النهاية“.

وأضاف ”ينبغي ألا يشغلنا شيء عن هدف منع تنظيم داعش من الظهور مجددا في المنطقة وإتاحة الفرصة لعملية سياسية شاملة في سوريا“.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله يوم الأربعاء إن تنظيم داعش هُزم في سوريا، لكنه لا يزال يحتفظ بقدراته التدميرية وبوسعه الهجوم على دول في أنحاء العالم.

ونسبت إنترفاكس لبوتين القول ”من الواضح أنه على الرغم من وضعه العسكري، فإن هذه المجموعة الإرهابية لا تزال تحتفظ بقدرة تدميرية كبيرة، وبالقدرة على تغيير أساليبها سريعا والهجوم على دول ومناطق في أنحاء العالم“.