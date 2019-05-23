مقاتلات أمريكية تعترض قاذفات روسية قرب ألاسكا

(المستقلة)..للمرة الثانية في غضون يومين قوبلت طائرات روسية تحلق بمحاذاة المجال الجوي للولايات المتحدة باعتراض من قبل مقاتلات أمريكية.

بحسب مركز قيادة الدفاع الجوي الأمريكي فإن سرب من الطائرات الروسية شمل أربعة قاذفات من نوع Tu-95 ومقاتلتين من نوع Su-35 دخلت جميعها المجال الجوي المحدد دوليا ADIZ المتاخم لحدود ألاسكا البحرية يوم الثلاثاء 21 مايو-أيار، وقامت أربع طائرات أمريكية من نوع F-22 باعتراض السرب ومرافقته لحين خروجه من المجال الجوي.

وكان المركز قد أعلن قبل يومين عن رصده لحركة سرب مشابه من الطائرات الروسية يحلق قرب من المجال الجوي الأمريكي، وقال في بيان لاحق أن أية من الطائرات الروسية لم تدخل المجال الجوي الأمريكي أو الكندي، وإنما كانت تحلق على حدود المجال الجوي الدولي. وقامت أيضا مجموعة من مقاتلات F-22 باعتراضها ومرافقتها.

الجدير بالذكر أن القاذفات الروسية Tu-95 والمعروفة بالاسم الحركي “الدب” هي الأحدث من نوعها وقادرة على حمل رؤوس نووية، ويرجح بعض المحللين السياسيين أن هذه المحاولات الروسية قد تحمل رسالة إلى الولايات المتحدة عن كفاءة سلاح الجو الروسي وقدراته العالية على مجاراة منافسه الأمريكي.

وتأتي هذه التحركات العسكرية في وقت يشهد فيه البلدان والمنطقة أعلى درجات التوتر السياسي، وبعد أسبوع واحد من لقاء جمع بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر خلاله بومبيو من التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

المصدر: يورونيوز