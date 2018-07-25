مفوضية شؤون اللاجئين: 100 الف موصلي يسكنون المخيمات رغم مرور عام على التحرير

(المستقلة) … كشفت مفوضية شؤون اللاجئين في العراق، الاربعاء، عن وجود أكثر من 100 الف شخص من اهالي الموصل يعيشون في المخيمات رغم مرور عام على انتهاء القتال في المدينة. ‎

وقال مدير مكتب المفوضية في دهوك رشيد حسين عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، “مر عام على انتهاء القتال في الموصل ومايزال أكثر من 100 الف شخص يعيشون في المخيمات”.

وأوضح حسين أن “من بينهم أشخاصًا شديدي الضعف ممن لا يستطيعون العثور على وظائف أو دفع إجور السكن”، مشيرا الى أن “الكثير منهم سيحتاجون إلى دعم مفوضية اللاجئين لبعض الوقت في المستقبل”.

يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن، في 10 تموز 2017، بيان النصر وتحرير الموصل من مقر عمليات جهاز مكافحة الإرهاب في المدينة.