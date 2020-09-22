مفوضية : تدعو لضرورة ابعاد النازحين من اية مزايدات سياسية تستغل اوضاعهم

المستقلة/-اكد عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي على ضرورة ابعاد النازحين في ممارسة حقهم الانتخابي من اية مزايدات سياسية او ضغوط تستغل اوضاعهم الانسانية .

وقال الغراوي في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء ان “الالاف من النازحين لم يستطيعوا تحديث سجلاتهم الانتخابية او الحصول على البطاقة البايومترية بسبب تواجدهم في المخيمات وعدم قدرتهم بالوصول الى مكاتب مفوضية الانتخابات في المدن”.

واضاف “اننا نطالب مفوضية الانتخابات بارسال فرق جوالة لكافة مخيمات النازحين في العراق لغرض تحديث سجل الناخبين وتسليمهم بطاقة الناخب البايومترية مراعاة لظروفهم الانسانية وتعزيزا لممارسة دورهم في اختيار ممثليهم للبرلمان. (النهاية)