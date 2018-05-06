مفوضية انتخابات ميسان..غدا اخر موعد لاستلام بطاقة الناخب

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي /…دعت مفوضية الانتخابات المواطنين في ميسان مراجعة مراكز الخاصة بالمفوضية لاستلام بطاقتهم الانتخابية موكدة بان يوم 7/5/2018 هو اخر يوم لاستلام بطاقة الناخب

وقال مدير مفوضية انتخابات ميسان جعفر كاظم “انه ناقش مع محافظ ميسان علي دواي جملة من المواضيع المهمة والتي تخص عمل المفوضية منها الجانب الأمني ومتابعة نجاح الخطة الأمنية للانتخابات البرلمانية

واشار الى ان المحافظ ووجه بتوفير عدد من السيارات لمساعدة المفوضية لغرض القيام بمتابعة مراكز الاقتراع والاطلاع على عملها وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة ودعوة دوائر ومؤسسات المحافظة وأبناء ميسان للتعاون التا مع مكتب المفوضية لضمان إنجاح هذا الاستحقاق الوطني المتمثل بإجراء الانتخابات البرلمانية .

واضاف جعفر ان المحافظ اكد ان نة يحترم استقلالية المفوضية وعملها هي التي تمنعنا من زيارة المفوضية لوضع جميع الامكانيات في المحافظة بخدمة المفوضية لانجاح العملية الديمقراطية

وشدد على اهمية مشاركة ابناء المحافظة في هذة الانتخابات لتحديد شكل الحكومة المقبلة وبناء العراق القوي