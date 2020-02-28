مفوضية اللاجئين تتخلى عن العوائل الفلسطينية في العراق

(المستقلة)..اطلق الصحفي والكاتب نبيل محمد سمارة نداء لانقاذ 300عائلة فلسطينية مقيمة في العراق قد ابلغوا رسميا من مفوضية اللاجئين انها لم تعد قادرة على دفع بدل الايجار لهم.

وقال سمارة ان هذا الامر سيتسبب بتشريدهم وترك ابنائهم المدارس, ولاسيما ان تلك العوائل الفلسطينية تعيش بظروف صعبة للغاية واكثرهم من الارامل وكبار السن .

واشار الى ان مفوضية اللاجئين قد تخلت عن مسؤوليتها تجاههم مع بداية اتفاقية صفقة القرن، حيث باتوا مجردين من كافة الحقوق اذ ان الحكومة العراقية لا ترغب بتجنسيهم , وصفقة القرن تخلت عن عودة اللاجئين , ومفوضية اللاجئين رفعت يدها عنهم .

يذكر ان تلك العوائل تم طردها من مساكنهم المنتشرة في انحاء بغداد عقب سقوط نظام صدام حسين, وتم اسكانهم في الخيام بنادي حيفا الرياضي في بغداد لمدة سنتين وبعدها تكفلت مفوضية اللاجئين باسكانهم بشقق مملوكة لعراقيين تدفع ايجارها لهم من قبل المفوضية . وفي بداية عام 2020 تم ابلاغهم رسميا ان مفوضية اللاجئين غير قادرة على استمرار دفع بدل الايجار .

ورفع الصحفي رسالته الى رئيسة البعثة الاممية السيدة جينين بلاسخارت جاء فيها:

“سيدتي العزيزة جينين بلاسخارت نحن عينة من البشر ولدنا في العراق فوجدنا انفسنا نحمل هوية تحمل صفة ( لاجئ فلسطيني) بعد ان رحلوا عنا الجيل الاول الذين ولدوا في فلسطين . ووفق هذه الكلمة تحملنا ما لا يتحمله اي انسان , فقد ذقنا مرارة الحياة في بلد يعاني الازمات بعد عام 2003. يسألني ابني الذي الان اصبح بعمر عشرون عاما : لماذا انا لاجئ ولا يحق لي التعيين في العراق ولماذا نحن الفلسطينيون لا نستطيع العودة الى بلدنا.هذه الاسئلة جلعتني محبط ولا اعرف ماذا اقول له عن مسيرة امتدت منذ عام 1948 الى يومنا هذا .

عزيزتي جينين بلاسخارت ..

نحن ثلاث مائة عائلة فلسطينية قد تهجرنا من منازلنا في بغداد عام 2003 بسبب هويتنا الفلسطينية , وقد عشنا في نادي حيفا الرياضي بخيم لمدة سنتين . وبعدها قامت مفوضية اللاجئين في العراق باسكاننا في عمارات سكنية وهي التي كانت تتكفل لنا بدفع بدل الايجار بسبب سوء وضعنا , واستمر هذا الحال ووضعنا يزيد سوءا بسبب ما يمر به العراق وانت تعرفين هذا جيدا , في بداية عام 2020 ابلغتنا مفوضية اللاجئين في العراق وعلى شكل وجبات عن قطع بدل الايجار عنا . قمنا بالاعتراض على هذا القرار المريب والذي بسببه سنعيد السكن في المخيم من جديد , وقد اتصلت شخصيا بالسفير الفلسطيني في العراق وقد اخبرني ان مفوضية اللاجئين مصرة على قرارها , وعلى ضوء هذا القرار ناشدت وسائل الاعلام لكوني صحفي مستقل , وعملنا وقفة احتجاجية في نادي حيفا الرياضي الذي كان يوما من الايام مخيما لنا ؟ .

انا عندي ثلاث ابناء , اصغرهم في الصف الرابع الابتدائي يقول لي : بابا لا تتعب نفسك ساترك المدرسة لتستطيع توفر لنا ايجار سكننا .

نحن نناشدك بأسم الانسانية ان تتدخلي شخصيا وان تلتقي بي مع مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين لنطلعك على همومنا والقرار الصادر من مفوضية اللاجئين .

نحن اليوم نعيش مع اطفالنا بقلق بالغ واصبحنا مجردين من كافة الحقوق ومن ضمنها ” عدم رجوع اللاجئين الى فلسطين ” حسب ما جاء باتفاق صفقة القرن .

سيدتي الكريمة : نحن العينة وصل بنا الأمر ان نشكك بحالنا ” هل نحن بشر” حقا

ونشر سمارة فلما يوضح معاناة بعض الفلسطينيين الذين قطعت عنهم بدل الايجار