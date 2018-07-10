مفوضية الانتخابات تنهي اليوم الاول من تدقيق محطات البصرة وواسط

(المستقلة)..اعلن الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي ليث جبر حمزة عن انتهاء عمليات الفرز والعد اليدوي مساء امس الاثنين لمحافظتي البصرة وواسط .

وقال حمزة تم الانتهاء من تدقيق جميع المحطات الانتخابيــة الواردة بشأنها شكاوى وطعون بعد ان تم نقلها الى مركز الفرز والعد اليدوي في بغداد .

واشار الى استمرار العمل لإكمال بقية المحطات الواردة بشأنها شكاوى وطعون لبقية المحطات الانتخابية لمحافظات ذي قار و المثنى والديوانية وميسان وبشكل تراتبي.

واوضح ان تلك العملية تمت بأشراف مجلس المفوضين وكذلك مدراء مكاتب الانتخابات من القضاة المنتدبين لتلك المحافظات وحضور مميز لممثلي الامم المتحدة ووكلاء الاحزاب السياسية والمراقبين ووسائل الاعلام كافة