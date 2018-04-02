مفوضية الانتخابات تنذر المرشحين الذين وضعوا دعاياتهم قبل الموعد المقرر

اعلن رئيس الادارة الانتخابية رياض البدران ان المفوضية ستتخذ الاجراءات الكفيلة وفق نظام الحملات الانتخابية رقم (11) لسنة .

2018 وقال البدران ان المفوضية تنذر الاحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية والمرشحين بضرورة رفع الدعايات الانتخابية سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الاماكن العامة وخلال ثلاثة ايام تبدأ من 1/4/2018 وتنتهي في 3/4/2018 .

ولفت ان المفوضية ستقوم بفرض غرامات على اية دعاية انتخابية سيتم رصدها من قبل اللجان المشكلة من قبل المفوضية في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى وسيتم تطبيق نظام الحملات الانتخابية رقم (11) لسنة 2018 واجراءاته بهذا الخصوص داعياً الاحزاب والمرشحين الى ضرورة التعاون مع المفوضية في تطبيق القانون والالتزام به من اجل ضمان سير العملية الانتخابية .