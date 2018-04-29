مفوضية الانتخابات تمنع اصطحاب الهواتف النقالة في مراكز الاقتراع يوم الانتخابات

(المستقلة).. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن منعها دخول الهواتف التقالة الى مرامز الاقتراع في يوم الانتخابات.
ودعا مجلس المفوضين في المفوضية الناخبين جميعاً الى عدم جلب الهواتف المحمولة عند التوجه الى مراكز الاقتراع ، ولن يسمح لاي ناخب بأدخالها الى مراكز ومحطات الاقتراع.
واهاب المجلس بضرورة التزام الناخبين بهذا الاجراء حفاظاً على سرية الناخب في يوم الاقتراع
كما دعا المواطنين الناخبين ومنتسبي القوات الامنية بضرورة سرعة تسلم بطاقاتهم الانتخابية الالكترونية من مراكز التسجيل، منوها إلى ان اخر موعد لتسلم البطاقات هو يوم 8/5/2018، وسيتم استرجاع جميع البطاقات التي لم يتم استلامها بموجب اجراءات وضعتها المفوضية .
وشدد المجلس على انه لايحق للمواطن الذي لايمتلك البطاقة الالكترونية طويلة الامد التي تحمل الصورة الشخصية او البطاقة الالكترونية قصيرة الامد بالتصويت في يوم الاقتراع.