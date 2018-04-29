مفوضية الانتخابات تمنع اصطحاب الهواتف النقالة في مراكز الاقتراع يوم الانتخابات

(المستقلة).. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن منعها دخول الهواتف التقالة الى مرامز الاقتراع في يوم الانتخابات.

ودعا مجلس المفوضين في المفوضية الناخبين جميعاً الى عدم جلب الهواتف المحمولة عند التوجه الى مراكز الاقتراع ، ولن يسمح لاي ناخب بأدخالها الى مراكز ومحطات الاقتراع.

واهاب المجلس بضرورة التزام الناخبين بهذا الاجراء حفاظاً على سرية الناخب في يوم الاقتراع