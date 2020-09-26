مفوضية الانتخابات تكشف عدد الناخبين المسجلين في البايومتريا 

المستقلة /سرى جياد/ كشف عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السابق رياض البدران عدد الناخبين المسجلين بايومتريا يقارب 58% .

وقال البدران للمستقلة أن النسبة تختلف من محافظة لأخرى فلو اخذنا محافظة بغداد على سبيل المثال فيها 45% من الناخبين محدثين بايومتريا في الرصافة اما الكرخ فنسبتهم بما يقارب 48% واذا اعتمد صانع القرار البطاقة البايومترية حصرا فإن المفوضية تحتاج إلى وقت ليس بقصير من أجل استكمال الموضوع البايومتري.

وأكد على أن حكم الخبرة المتراكمة لمفوضية الانتخابات تجعلها قادرة على التعاطي مع اي نظام انتخابي لكنها تنتظر موضوع إقرار الدوائر الانتخابية مضيفا أنه كماتناقلته وسائل الإعلام أن أغلب الكتل السياسية تؤكد على ضرورة إعتماد البطاقة المحدثة البايومترية وليس اعتماد البطاقة قصيرة الأمد التي تحتوي على بيانات الناخب الشخصية وتختلف عن البايومترية التي بالإضافة إلى البيانات الشخصية تحتوي على البيانات الحيوية للناخب كالصورة وبصمات الأصابع العشرة.

وتابع أن المفوضية لحد الان تواجه المعوقات التي حدثت بعدد المسجلين والذي يصل تقريبا 15مليون و200 الف ناخب وعدد غير المسجلين الذين استلموا بطاقات محدثة يقارب 14مليون ناخب لواضيفت لهم المواليد الجدد للاربع سنوات الأخيرة عددهم مليونين و 800 ألف سيكون لدينا ملايين من الناخبين يقترب عددهم من أكثر من 11مليون ونصف ناخب لا يمتلك بطاقة محدثة فضلا عن وجود أكثر من 4ملايين بطاقة محدثة وغير محدثة لم يستلمها اصحابها بسبب العزوف عن موضوع الانتخابات هذه المواضيع تلقي بظلالها على الفترة الزمنية التي تحتاجها في حالة اعتماد البطاقة المحدثة البايومترية سيما أن المشروع البايومتري بدأت به المفوضية منذ عام 2013.