مفوضية الانتخابات تقرر الاستمرار بتوزيع البطاقة الالكترونية في الموصل

(المستقلة)… اعلن الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقله للانتخابات، كريم التميمي ان المفوضية قررت الاستمرار بتوزيع البطاقة الالكترونية للناخب في الموصل وتأجيل عملية التسجيل البايومتري.

وذكر التميمي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم إن “المفوضية قرارت الاستمرار بتوزيع بطاقات الناخب الالكترونية في الموصل وتأجيل عملية التسجيل البايومتري فيها”.

واضاف التميمي ان “استلام البطاقة بالانابة ستكون عن طريق رب الاسرة فقط”، لافتا الى ان “اجراء المفوضية هذا يأتي من اجل تسهيل اجراءات استلام البطاقة الالكترونية للناخب وزيادة وتيرة العمل لتوزيع اكبر عدد ممكن للناخبين بغية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة”.

ويذكر ان مفوضية الانتخابات بدأت بتوزيع بطاقة الناخب القصيرة الامد الى اهالي نينوى بعد ان تم طباعة بطاقات لهم بعد تحرير المدينة من ارهابيي داعش وتعليق البطاقات القديمة.(النهاية)