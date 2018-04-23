مفوضية الانتخابات تعلن عن انتهاء جميع استعداداتها لانجاح الانتخابات بـ 12 آيار

(المستقلة)… أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين عن انتهاء جميع استعداداتها لانجاح الانتخابات في 12 آيار المقبل.

وقال نائب رئيس المفوضية رزكار حاجي حمه خلال مؤتمر صحفي عقد في اربيل ان “المفوضية وفرت للنازحين مراكز خاصة للتصويت”، لافتا الى ان المفوضية طهرت اسماء وهمية في سجل الناخبين.

واضاف ان “نحو 11 مليون مقترع قاموا بتحديث بطاقاتهم البايومترية، بينما يملك نحو 10 ملايين بطاقات قديمة”.

من جانبه قال رياض البدران رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنه سيتم اعتماد منظومة الكترونية جديدة للتصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة ، مبينا ان الاجهزة المستخدة وصلت المحافظات وكوادر المفوضية أنهت تدريباتها على تلك الأجهزة.(النهاية)