مفوضية الانتخابات تعلن انتهاء عمليات العد والفرز لدهوك والتهيؤ لنينوى

(المستقلة)… أعلنت مفوضية الانتخابات عن انتهاء عمليات العد والفرز لمحافظة دهوك والتهيؤ لمحافظة نينوى.

وقال الناطق الرسمي لمفوضية الانتخابات ليث جبر في بيان (المستقلة)… إنه “تم الانتهاء من عمليات العد والفرز للمراكز والمحطات الواردة بشأنها شكاوى وطعون في محافظ دهوك”، موضحاً أن “مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين اشرف على عملية اعادة العد والفرز اليدوي”.

وأضاف أن “المجلس سيتوجه الى محافظة نينوى للبدء في عمليات العد والفرز للمراكز والمحطات التي وردت بشأنها شكاوى وطعون في المحافظة وسيبدأ العمل يوم غد الثلاثاء 17/ 7 /2018”.

وأشار جبر الى ان “مجلس المفوضين انتهى اليوم من اعادة العد والفرز اليدوي للمراكز والمحطات التي وردت بشأنها شكاوى وطعون لمحافظة صلاح الدين في معرض بغداد الدولي”، مؤكداً أن “العمل جار عى قدم وساق للبدء في عمليات العد والفرز لمحافظة الانبار يوم غد الثلاثاء في معرض بغداد الدولي للمراكز والمحطات التي وردت بشأنها طعون وشكاوى للمحافظة المذكورة”. (النهاية)