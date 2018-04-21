مفوضية الانتخابات تعاقب المخالفين لنظام الحملات الانتخابية

(المستقلة)..كشف عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات كريم التميمي عن اصدار قرار بمعاقبة اكثر من (100) مرشح متوزعين على معظم الائتلافات والاحزاب السياسية وكذلك مايقارب (25) حزباً وتحالفاً سياسياً .

وقال التميمي ان المفوضية اصدرت قراراً بمعاقبة هذا العدد من المرشحين والاحزاب والتحالفات السياسية بغرامات مالية لمخالفتهم نظام الحملات الانتخابية رقم (11) لسنة 2018 لافتاً الى ان المفوضية انذرت المخالفين في حال تكرار المخالفة من قبل المرشح او التحالف السياسي سيتم سحب المصادقة منه .

ودعا الاحزاب السياسية والمرشحين الى التعاون مع المفوضية والالتزام باجراءاتها وانظمتها من اجل تلافي العقوبات التي قد تصدرها في حال تكرار المخالفة ويذكر ان مفوضية الانتخابات اصدرت نظام الحملات الانتخابية رقم (11) لسنة 2018 الذي ينص في بعض فقراته الى اصدار عقوبات متعددة ومختلفة بحق المخالفين لفقرات النظام المذكورة .